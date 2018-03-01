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Тутберидзе: «Не надевала экипировку сборной на ОИ, потому что чувствовала себя в ней беспризорником»

Тутберидзе: «Не надевала экипировку сборной на ОИ, потому что чувствовала себя в ней беспризорником»
Eurosport

1 час назад

У тренера Загитовой и Медведевой свои представления о моде.

Этери Тутберидзе, тренер фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, высказалась на тему формы сборной России в Пхёнчхане.

«Мне экипировка очень не понравилась. Я ее намеренно не надевала, потому что чувствовала себя в ней беспризорником. Но это вопрос не к организаторам соревнований, не к МОК, а к тем, кто шил эту форму.

В ней не было любви – ни в цвете, нигде. Я себе не позволяю так плохо одеваться», – заявила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе

Этери ТутберидзеGetty Images

  • На Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании, Евгения Медведева – серебро в том же виде.
  • Еще по серебру фигуристки взяли в командных соревнованиях.

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