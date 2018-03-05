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Фигурист-гей Адам Риппон пригнал на церемонию «Оскара» в костюме с кожаными ремнями и всех сразил

Фигурист-гей пригнал на церемонию «Оскара» в костюме с кожаными ремнями и всех сразил
Eurosport

24 мин. назад

Неожиданный лук спортсмена.

Зимние Олимпийские игры закончились, но американский фигурист Адам Риппон по-прежнему в центре внимания. В то время как большинство гостей пришли на церемонию «Оскара» в традиционных смокингах, Адам добавил в одежду кожаную упряжку.

Лук был разработан креативным директором Moschino Джереми Скоттом.

После Олимпиады в Сочи Риппон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации: «Я – не гей-икона и не гей-любимчик Америки. Я просто икона и любимчик!»

  • В мужском одиночном турнире в Пхёнчхане Риппон занял десятое место.
  • В составе сборной США фигурист стал бронзовым призером Пхенчхана-2018.

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