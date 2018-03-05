Нэнси против всех. Соперница Тони Хардинг такая же отмороженная, но фильм о ней не сняли

Весь день 6 января 1994-го американские каналы показывали примерно одно и тоже: очаровательная кучерявая фигуристка завершает тренировку на льду, надевает чехлы на лезвия коньков и идет в коридор. Следующий кадр – красавица сидит на полу и воет: «Why me?! Why?!» Возле озадаченно копошатся врачи. Эта сцена не из мыльной оперы, хотя и очень похожа. Колено звезды фигурного катания Нэнси Кэрриган действительно сломал телескопической дубинкой какой-то бугай. За семь недель до Олимпиады в Лиллехаммере главная претендентка на золото почти лишилась шансов на участие в соревнованиях.

Нескольких дней полиции и ФБР хватило, чтобы все выяснить: маньяка с дубинкой прислали от конкурентки Нэнси Кэрриган – Тони Хардинг. Точнее, ее бывшего мужа и его друга – пары конченых доброжелателей. Медиа выставляют инцидент в максимально трагичном и кинематографичном свете. Золотая девочка фигурного катания США из милейшей провинциальной семьи сделала себя сама, вырвала родителей из бедности. Но завистливая гопница, которой уже давно ничего не светит в фигурке, вырезала соперницу, как в подворотне. Следователи не доказали вину Тони, и обе фигуристки поехали в Норвегию – Нэнси восстановилась быстро, как Росомаха из «Людей Х».

В Лиллехаммере Тоня провалилась, но и у Нэнси вытянулось лицо – золото увела украинка Оксана Баюл. На церемонии награждения победительница долго не выходила на пьедестал – видимо, поправляла грим. А золотая девочка Кэрриган с серебряной медалью натянуто улыбалась. Когда оператор наслаждался красотой американской принцессы крупным планом, Нэнси одной роскошной фразой углубила сахарный образ зайки: «Ну, хорош уже! Она ж все равно разноется, как всегда. Какая нам разница?» Настоящей причиной задержки был потерянный организаторами гимн Украины.

Медиа вытачивали образ Нэнси Кэрриган как благопристойной девушки из идеальной семьи, но нутро спортсменки – избалованное и хамское – выпирало при любом удобном случае. А окружающие чувствовали себя неловко и оправдывали ее, чтобы не ломать собственную картину мира. Например, Нэнси не участвовала в церемонии закрытия Игр-1994. Официальная причина – поступившие угрозы жизни. Но есть два вопроса: 1) Олимпиада кончилась – смысл угрожать? 2) На главном событии года в Норвегии нет системы безопасности? Неофициальная причина: обида на немецкого судью, который подыграл украинке – канал CBS даже снял целый фильм об этом. А Тоня Хардинг, занявшая никому не нужное восьмое место на последнем турнире в карьере и ожидавшая суда, отдала честь болельщиками и прошла перед ними, хотя те ее ненавидели.

После окончания карьеры, судьбы двух женщин тоже шли по-разному. Тоня Хардинг, отстраненная от единственного дела, в котором она разбирается, получала по голове на ринге – она пошла сначала в рестлинг, потом в бокс – и просиживала время в барах. Чтобы заработать хоть что-то, Тоня снялась в фильме категории С «Беглецы» (рейтинг 4,2 на IMDb). Как-то раз первая американка, исполнившая тройной аксель, напивалась в баре. В этот момент в том же заведении 81-летняя дама баловалась в автомат с покером. Видимо, карта не пошла, и у дамы случился сердечный приступ. Тоня подлетела к тете, провела вентиляцию легких рот в рот и запустила сердце старушки до прибытия врачей.

А всеобщая любимица Нэнси подписывала роскошные спонсорские контракты: соглашения со спортивными брендами принесли до 9,5 миллионов долларов, договор с Walt Disney – два миллиона баксов. Но девушка все равно морщила носик. Во время парада Диснея, Нэнси сидела рядом с Микки Маусом, в связи с чем заявила: «Это какая-то чушь. Полная тупость. Ненавижу это. Самая бредовая вещь, которую я делала». Позже Нэнси оправдывала слова тем, что не хотела надевать на парад серебряную медаль. Миллионы девочек, которым участие в Олимпиаде даже не светит, наверняка согласятся с тем, что носить серебро – самый лютый позор. После тех слов с Нэнси порвали контракты несколько персональных спонсоров.

Нападение на Кэрриган, спланированное мужем Тони, удивительным образом сыграло на руку пострадавшей. В борьбе с Баюл перелом не помешал – по словам самой Кэрриган, она идеально откатала лучшую программу в жизни. Зато в плане популярности девушка пробила потолок и улетела в космос – американцы обожают жертв, которые побороли судьбу, обожают истории золушек из бедных работящих семей. И Тоня Хардинг невольно обеспечила соперницу идеальной биографией. Вместо этого саму Хардинг медиа и даже судьи вечно попрекали скандальной семейкой и ставили в пример Нэнси. Оба ее брата – хоккеисты, а папа Дэниел вкалывал на четырех работах, чтобы обеспечить карьеру дочки. Но восемь лет назад еще один созданный журналистами образ развалился.

В доме идеальной семьи Кэрриган произошла трагедия, не уступающая по абсурдности жизни Тони Хардинг. 24 января 2010-го мать Нэнси позвонила в 911: ее мужу плохо с сердцем, а сын напился и заперся в подвале. Оказалось, что 45-летний водопроводчик Марк Кэрриган (неудавшийся хоккеист) вернулся домой к родителям, потому что бывшая жена отсудила у него дом. Сестра-миллионерша с деньгами не помогла. Марк напился, а потом поспорил с отцом из-за обеда. Чтобы доказать свою правоту, сын немножко подушил отца за горло. Когда Дэниел закричал, что у него колит сердце, Марк крикнул: «Эх ты, старый симулянт!» и ушел к себе в подвал. Когда копы приехали, то обнаружили разгромленную комнату и труп Дэниела. Рядом валялась бутылка виски. Марка извлекли из подвала только с помощью слезоточивого газа. Он до конца не верил, что отец не притворяется. Интересно, как это объяснили бы медиа, годами создававшие из семейства Кэрриган олицетворение американской мечты.

В молодости Тоня и Нэнси часто участвовали в одних и тех же подростковых соревнованиях, даже спали в одной комнате. Время и телескопическая дубинка превратили подруг во врагов с разной судьбой и противоположными образами в головах людей. Хотя в реальности обе женщины и их семьи двинутые на полную катушку.

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