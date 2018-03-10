Getty Images

Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, установив неофициальный мировой рекорд по технике

Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, установив неофициальный мировой рекорд по технике
Eurosport

1 час назад

Серебро – у еще одной россиянки.

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла золотую медаль на юниорском чемпионате мира, который прошел в Софии. Ее результат по сумме короткой и произвольной программ – 225,52 балла.

13-летняя Трусова впервые в истории официальных соревнований чисто исполнила четверной тулуп – два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп). Еще Александра становила неофициальный мировой рекорд по технической оценке среди девушек и женщин (92 балла).

  • Серебряную медаль завоевала россиянка Алена Косторная (207,39).
  • Еще одна россиянка Станислава Константинова стала четвертой (186,35).

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В этом видео хорошо все, но не итоговое место сборной России

03:16
Популярные видео
Жесточайший по накалу финиш марафона, в котором Вылегжанин уступил только Колонье и Сундбю
 580 просмотров46 мин
Грустное видео, как Шипулин и Юрлова стремились к победе в супермиксте, но стали только пятыми
 478 просмотров57 мин
А еще вам может понравиться