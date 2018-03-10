Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, установив неофициальный мировой рекорд по технике

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла золотую медаль на юниорском чемпионате мира, который прошел в Софии. Ее результат по сумме короткой и произвольной программ – 225,52 балла.

13-летняя Трусова впервые в истории официальных соревнований чисто исполнила четверной тулуп – два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп). Еще Александра становила неофициальный мировой рекорд по технической оценке среди девушек и женщин (92 балла).

Серебряную медаль завоевала россиянка Алена Косторная (207,39).

Еще одна россиянка Станислава Константинова стала четвертой (186,35).

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