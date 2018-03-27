Тренер Алины Загитовой: «Нам больше не дадут прыгать 7 прыжков во второй половине»

Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала, что в следующем сезоне ее ученица поменяет расклад прыжков в произвольной программе.

«Программы Алины будут меняться. Я так понимаю, что нам не дадут больше прыгать семь прыжков во второй половине. Очень жаль», – цитирует Тутберидзе Team Russia.

В прошедшем сезоне 15-летняя Загитова выиграла все турниры, в которых участвовала, кроме чемпионата мира.

Программу фигуристки часто критиковали за то, что все сложные элементы в ней были включены во вторую половину ради получения более высоких оценок.

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