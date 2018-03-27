Getty Images
Трусова исполнила четверной лутц на тренировке. Ты сойдешь с ума от того, как это круто
Прежде это никому не удавалось.
Чемпионка мира среди юниоров-2018, 13-летняя Александра Трусова чисто исполнила на тренировке четверной лутц.
Видеоподтверждение выложил тренер Сергей Розанов.
Прежде ни одной фигуристке не удавалось выполнить четверной лутц в зафиксированных тренировочных занятиях.
- В марте Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров. Она стала первой фигуристкой, чисто выполнившей два четверных прыжка на официальных соревнованиях – четверной сальхов и четверной тулуп.
- Александру тренирует Этери Тутберидзе, которая воспитала Евгению Медведеву и Алину Загитову.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте