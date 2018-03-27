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Трусова исполнила четверной лутц на тренировке. Ты сойдешь с ума от того, как это круто

Трусова исполнила четверной лутц на тренировке. Ты сойдешь с ума от того, как это круто
Eurosport

37 мин. назад

Прежде это никому не удавалось.

Чемпионка мира среди юниоров-2018, 13-летняя Александра Трусова чисто исполнила на тренировке четверной лутц.

Видеоподтверждение выложил тренер Сергей Розанов.

Прежде ни одной фигуристке не удавалось выполнить четверной лутц в зафиксированных тренировочных занятиях.

  • В марте Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров. Она стала первой фигуристкой, чисто выполнившей два четверных прыжка на официальных соревнованиях – четверной сальхов и четверной тулуп.
  • Александру тренирует Этери Тутберидзе, которая воспитала Евгению Медведеву и Алину Загитову.

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