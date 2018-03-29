Евгения Медведева станет ведущей шоу «Ледниковый период. Дети»
Вместе с ней – Алексей Ягудин.
Российская фигуристка Евгения Медведева станет ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети».
Спортсменка будет лицом проекта в паре с бывшим фигуристом Алексеем Ягудиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Тренерами на проекте выступят Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.
- Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018.
- Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года.
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