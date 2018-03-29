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Евгения Медведева станет ведущей шоу «Ледниковый период. Дети»

Медведева станет ведущей шоу «Ледниковый период. Дети»
Eurosport

5 мин. назад

Вместе с ней – Алексей Ягудин.

Российская фигуристка Евгения Медведева станет ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети».

Спортсменка будет лицом проекта в паре с бывшим фигуристом Алексеем Ягудиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Тренерами на проекте выступят Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.

  • Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018.
  • Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года.
  • 7 нежных фото Медведевой для Vogue, после которых ты будешь болеть за нее еще сильнее

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