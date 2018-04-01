Мистическое фото Евгении Медведевой в образе Гермионы, на котором она обещает вправить твои кости

Фигуристка Евгения Медведева выложила новую фотографию в инстаграм в образе героини книг о Гарри Поттере – Гермионы Грейнджер.

На Медведевой надета мантия Гриффиндора, а в руках она держит волшебную палочку. Евгения акцентировала внимание на заклинании, которым она овладела – «Эпискей».

«Эпискей» – заклинание, вправляющее сломанные кости и останавливающее кровотечение.

Недавно Медведева стала ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети».

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