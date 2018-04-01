Instagram

Мистическое фото Евгении Медведевой в образе Гермионы, на котором она обещает вправить твои кости

Мистическое фото Медведевой в образе Гермионы, на котором она обещает вправить твои кости
Eurosport

1 час назад

Эпискей!

Фигуристка Евгения Медведева выложила новую фотографию в инстаграм в образе героини книг о Гарри Поттере – Гермионы Грейнджер.

На Медведевой надета мантия Гриффиндора, а в руках она держит волшебную палочку. Евгения акцентировала внимание на заклинании, которым она овладела – «Эпискей».

  • «Эпискей» – заклинание, вправляющее сломанные кости и останавливающее кровотечение.
  • Недавно Медведева стала ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Жуткий вывих колена Карло, мощный замес тафгаев и другие искры жаркой схватки «Бостона» и «Флориды»

03:51
Популярные видео
XI. Салах, Де Брёйне и ещё 9 топов, которых профукал «Челси»
10 376 просмотров5 ч
Первое дерби Лос-Анджелеса получилось жарким: 7 мячей, гол на последней минуте и двушка от Ибры
7 880 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться