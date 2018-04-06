Other Agency

«Темная комната, ремень, тряпка». Как Плющенко и Рудковская воспитывают в сыне мужчину

«Темная комната, ремень, тряпка». Как Плющенко и Рудковская воспитывают в сыне мужчину
Eurosport

1 час назад

Скандал набирает обороты.

В интервью телеканалу «Дождь» телеведущая Яна Рудковская призналась, что использует вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, жесткие методы в воспитании 5-летнего сына Саши.

«Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. Но это такой маленький тоненький ремень», – рассказала Рудковская.

Саша подтвердил, что его наказывают темной комнатой, которую он очень боится. «Там могут быть мумия, зомби или вампир, и никто меня не спасет», – выложила Яна видео в инстаграм Гном Гномыча, как называет себя Саша.

Истрия получила большой резонанс. Британский таблоид Daily Mail написал разгромную статью под заголовком: «Мать-миллионерша пятилетнего российского вундеркинда признается, что избивает его поясом и запирает в темном шкафу, чтобы сделать лучшим фигуристом в мире».

Рудковская сделала отдельный пост по этому поводу в инстаграм: «Никто дома его не бьет. И уж точно никто не сажает в темную комнату. Но Саша знает, что такие методы будут, если он будет плохо себя вести», – отметила Яна.

  • Ранее Рудковская уточнила, что ее саму воспитывали так же.
  • По словам телеведущей и продюсера, они с мужем стремятся вырастить сына настоящим мужчиной и чемпионом.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 898 просмотровВчера в 11:23
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 803 просмотров04/04 в 12:15
А еще вам может понравиться