«Темная комната, ремень, тряпка». Как Плющенко и Рудковская воспитывают в сыне мужчину

В интервью телеканалу «Дождь» телеведущая Яна Рудковская призналась, что использует вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, жесткие методы в воспитании 5-летнего сына Саши.

«Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. Но это такой маленький тоненький ремень», – рассказала Рудковская.

Саша подтвердил, что его наказывают темной комнатой, которую он очень боится. «Там могут быть мумия, зомби или вампир, и никто меня не спасет», – выложила Яна видео в инстаграм Гном Гномыча, как называет себя Саша.

Истрия получила большой резонанс. Британский таблоид Daily Mail написал разгромную статью под заголовком: «Мать-миллионерша пятилетнего российского вундеркинда признается, что избивает его поясом и запирает в темном шкафу, чтобы сделать лучшим фигуристом в мире».

Рудковская сделала отдельный пост по этому поводу в инстаграм: «Никто дома его не бьет. И уж точно никто не сажает в темную комнату. Но Саша знает, что такие методы будут, если он будет плохо себя вести», – отметила Яна.

Ранее Рудковская уточнила, что ее саму воспитывали так же.

По словам телеведущей и продюсера, они с мужем стремятся вырастить сына настоящим мужчиной и чемпионом.

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