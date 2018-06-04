«Это было самое короткое путешествие в жизни». Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву не пустили на Украину из-за посещения детского лагеря «Артек» в Крыму. Вместе с мужем, фигуристом Андреем Депутатом она ехала в Киев на юбилей свекрови.

«Сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили на Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, теплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей и дружбе с детишками из самых разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и еще очень многих стран. Артек находится в Крыму.

И вот у меня чисто человеческий вопрос. Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слезы счастья, что рождало мотивацию, радость и воодушевление? Что вызывало их такой светлый смех и улыбки? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа? Я вам честно скажу – у меня нет ответа на этот вопрос.

Но я очень хочу, чтобы у всех нас вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения. Мира нам всем. И взаимопонимания. От всего сердца. А я, к большому моему сожалению, не приеду в гости к родным еще как минимум три года.

P.S. Ставлю новые личные рекорды. Это было самое короткое в моей жизни путешествие», – написала Боброва в инстаграме.

Боброва выиграла золото Сочи-2014 в командных соревнованиях в паре с Дмитрием Соловьевым.

Боброва/Соловьев взяли серебро в команднике Пхёчхана и личную бронзу ЧМ-2013. Они являются чемпионами Европы 2013 года.

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