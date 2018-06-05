Евгения Медведева: «Глупые люди никогда не выйдут на высокий уровень в спорте»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о взрослении спортсменов.

«Мое детство закончилось в 12 лет – спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть.

Самое сложное в периоде взросления – осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять.

У меня нет одноклассников и школьных друзей, я училась отдельно: жила между тренировками, занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой.

Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов», – сказала Медведева в интервью Elle.

Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Медведева завоевала серебро в командных соревнованиях и в одиночках.

4 мая Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутбердизе, у которой тренировалась с 2007 года. Новым тренером Евгении станет канадец Брайан Орсер.

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