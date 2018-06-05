Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева ушла от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в новом сезоне будет тренироваться под руководством российского специалиста Этери Тутберидзе.

Сотрудничество рассчитано до Олимпийских игр-2022 в Пекине. Сейчас Элизабет находится на сборе группы Тутберидзе на базе в Новогорске.

Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе в 2012-2013 годах. После она ушла к канадскому специалисту Брайану Орсесу – новому тренеру Евгении Медведевой.

В арсенале фигуристки есть четверной сальхов.

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