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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева ушла от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе

Турсынбаева ушла от Орсера к Тутберидзе
Eurosport

2 ч. назад

В отличие от Медведевой она проследовала в обратном направлении.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в новом сезоне будет тренироваться под руководством российского специалиста Этери Тутберидзе.

Сотрудничество рассчитано до Олимпийских игр-2022 в Пекине. Сейчас Элизабет находится на сборе группы Тутберидзе на базе в Новогорске.

  • Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе в 2012-2013 годах. После она ушла к канадскому специалисту Брайану Орсесу – новому тренеру Евгении Медведевой.
  • В арсенале фигуристки есть четверной сальхов.

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