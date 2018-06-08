Сотникова: «Мы в свои 20 лет считаемся старухами. Возраст для взрослых выступлений нужно поднять»

Аделина Сотникова выступила за поднятие возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

«Сейчас, когда говорят о том, что хотят поднять возраст для взрослых выступлений до 17 лет, я считаю, что это правильное решение. Но это сейчас. Спроси меня то же самое в 15 лет, я бы была очень против. Я в 13 лет волосы на себе рвала от невозможности выступать на чемпионате Европы.

Но теперь я уже взрослая, у меня уже голова думает по-другому. Сейчас я понимаю, что выиграла в 17 лет Олимпиаду, и многие мои травмы – от накопленной усталости, ежедневных тренировок. Сейчас мы в свои 20 лет считаемся старухами. Что нам делать? Каждый день тренироваться, а потом выходить на чемпионат России, а там такие вундеркинды, что попасть в тройку очень и очень сложно? И когда-то приходит мысль: «А на фиг мне вообще все это надо?» – цитирует Сотникову «Комсомольская правда».

Аделина – первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании.

4 июня Международный союз конькобежцев отказался рассматривать вопрос об увеличении возрастного ценза с 15 до 17 лет для перехода фигуристов из юниоров во взрослое катание.

На Олимпиаде-2018 золотую медаль в личных соревнованиях выиграла 15-летняя Алина Загитова.

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