Трусовой и Загитовой приготовиться. ISU не поднял возрастной ценз, но правила в фигурке теперь новые

С 4 по 8 июня в Севилье прошел 57-й конгресс Международного союза конькобежцев, на котором решалось – каким будет фигурное катание в пекинском олимпийском цикле. Обошлось без тотальных нововведений. Планы сделать отдельные технические и артистические программы остались проектом на будущее, этот вопрос даже не обсуждали, а вот возможное повышение возрастного ценза с 15 до 17 лет стало главной интригой последних недель.

Продавить его пытались активно. Весь месяц до конгресса в медиа то и дело мелькали интервью сторонников повышения, которые в разных вариациях повторяли как мантру примерно одни и те же аргументы про девочек-попрыгунчиков и заботу о здоровье спортсменок. Неслучайно именно в женском роде, особо и не скрывалось, что поводом для беспокойства стало тотальное доминирование русских девушек.

Если же разобраться в вопросе, то станет понятно, что с какого возраста не переходи из юниоров во взрослые соревнования, а учить многооборотные прыжки все равно нужно в детстве. Выучить и стабильно исполнять (второе гораздо сложнее) тот же четверной после 18 практически нереально. Не факт, что он не уйдет после пубертата у той же Трусовой. Но шансов на сохранение намного больше, чем если его начнет учить Осмонд или Костнер. Нагрузки? Колоссальные. Вредно для несформировавшегося позвоночника? Очень. Но давайте будем реалистами, в большой спорт идут за золотыми медалями, а не за здоровьем.

Александра ТрусоваGetty Images

Но в желании остановить пионеротряд Тутберидзе об очевидных вещах забывали напрочь. И вот уже великая держава в фигурном катании Голландия экстренно внесла предложение рассмотреть вопрос уже на этом конгрессе. Большинство проголосовало «за», но для внесения не хватило девяти голосов. Трусова, Щербакова и Косторная могут спокойно готовиться к дебюту в 15. Остальные тоже – пока. Очевидно, что наступление продолжится.

Теперь о том, что в итоге напринимали.

Главным лейтмотивом изменений стало, к сожалению, подталкивание фигуристов к упрощению программ. Вид отбрасывают на 10 лет назад, когда вместо риска и движения вперед гораздо рациональнее прыгать то, что умеешь и не рыпаться дальше. Смотреть аттракцион падений не хочется, но севильские выкрутасы ISU прилично бьют по мотивации пробовать что-то новое. Судите сами.

Мужскому катанию сделали царский подгон (на самом деле нет): четвертые прыжки потеряли от 0,8 до 2 баллов в базовой сумме, при том, что тройные прыжки оставили без существенных изменений (+/- 0,1 балла). Вместе с этим увеличили градацию судейских надбавок (GOE) – вместо привычной от -3 до +3 получили разброс от -5 до +5. Формально, за некоторые четверные можно получить даже больше баллов, чем раньше, но риск теперь вырастет кратно. Да, ситуация последнего чемпионата мира, где в каждой второй программе было 2-3 стабильных падения с квада, ненормальна. Но решать ее точно не стоило подгонкой правил под лайсачекообразную ребятню. Тем более, у тех же американцев выросло поколение первоклассных прыгунов. И это уж точно более привлекательное лицо фигурки, чем, прости-господи, Адам Риппон или Джейсон Браун.

Но нет, ISU пошел до конца: теперь в произвольной программе только один четверной можно прыгнуть дважды, остальные – по одному разу. Шесть ультра-си от Натана Чена канули в историю. Да и он или Винсент Чжоу теперь трижды подумают, стоит ли так изгаляться с четверными, если можно заменить их тройными с жирной надбавкой в +4 или +5.

Nathan ChenGetty Images

Расширение диапазона GOE дарит еще и огромное пространство для судейских манипуляций. ISU в Севилье, наконец, открыто признал критическую важность проблемы судейства по национальному признаку. С тем, что так долго выбешивало и заставляло в бессильной злобе наблюдать за неуправляемой борьбой не на льду, а за судейским столом, вроде бы, начнут бороться. Высказывания по теме пока декларативны, но сам факт признания проблемы настраивал на позитив, если бы другой рукой союз не создавал почву для откровенного произвола. Теперь оценкой даже за один элемент можно выцарапать неплохое преимущество для нужного фигуриста. Куда все это может зайти с и так неидеальным судейским серпентарием – думать не хочется.

Фигуристов замучают не только более запутанной системой надбавок, но и в прямом смысле – физически. Произвольную программу у одиночников и пар сократили на 30 секунд до четырех минут. Конечно, смотреть за мучениями первых разминок станет чуть менее снотворно, но нагрузка на спортсменов серьезно увеличится. Даже несмотря на -1 прыжок в мужской произвольной. Теперь бы успеть сделать все элементы, ни о каком искусстве на льду речи не идет.

В отсутствие вопроса об увеличении возрастного ценза самым антироссийским пунктом повестки стало уменьшение надбавок за прыжки во второй половине программы. Конечно же, первостепенно это решение касалось одиночниц, где птенцы Тутберидзе выжигают все подряд и останавливаться не собираются. Канадцы предлагали дополнительно плюсовать 2 прыжка в короткой и 4 в произвольной, но победил еще более жесткий японский вариант – теперь с надбавками посчитают только 1 и 3 прыжка соответственно.

Алина ЗагитоваGetty Images

При очевидной ангажированности этих изменений не стоит искать теорий заговора против учениц Тутберидзе и лично Алины Загитовой. ISU занимается обычной политикой сдерживания лидеров (во всех видах катания) для повышения интриги. Нормальному человеку, конечно, никогда не понять, чем убойная концентрация прыжков в начале программ сбалансированнее блистательного «Дон Кихота» Загитовой. Но, даже полностью убрав надбавки за прыжки во второй половине, кардинально изменить расклад сил в женскоц фигурке не получится. Та же Алина имеет базовую стоимость прыжков выше, чем у всех прямых конкуренток. Для начала, пусть, хотя бы разучат лутц-ритбергер.

В целом, конгресс не стал ломать существующую систему фигурного катания – это его главный положительный итог. Точечные реформы направлены на выравнивание среднего уровня, что, конечно, лучше вид не сделает, но конкурентов российским фигуристам (и особенно, фигуристкам) добавит. Зато ясны перспективы на ближайшие 4 года – обыгрывать соперников мало, нужно побеждать настолько уверенно, чтобы при всем желании нельзя было вытянуть оценками других.

Русской фигурке к этому не привыкать.

Александр Петров много пишет про фигурку:

Судьи тащат своих. Фигурка меняет систему оценок, но начинать надо с рефери

Уход Медведевой от Тутберидзе – поступок настоящей чемпионки. Все правильно сделала

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