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Алина Загитова не выступит в Словакии, потому что родители неправильно оформили документы

Загитова не выступит в Словакии, потому что родители неправильно оформили документы
Eurosport

3 ч. назад

Иногда забываешь, что королева Пхёнчхана еще совсем малышка.

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова не примет участие в мемориале Ондрея Непелы.

19 сентября она вылетала в Братиславу, но сотрудники аэропорта отказали ей в посадке на рейс.

У Загитовой обнаружили неправильно оформленное согласие на выезд за границу. Быстро заполнить нужные бумаги спортсменка не успела и отказалась от участия в международном турнире в Словакии. Об этом сообщила пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.

По законам Российской Федерации для пересечения границы несовершеннолетние должны иметь при себе нотариально оформленное согласие хотя бы одного из родителей. Загитовой в мае исполнилось 16 лет.

  • В отсутствие Алины в мемориале Ондрея Непелы примут участие Полина Цурская и Станислава Константинова.
  • Соревнования пройдут с 20 по 22 сентября.

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