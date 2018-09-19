Алина Загитова не выступит в Словакии, потому что родители неправильно оформили документы

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова не примет участие в мемориале Ондрея Непелы.

19 сентября она вылетала в Братиславу, но сотрудники аэропорта отказали ей в посадке на рейс.

У Загитовой обнаружили неправильно оформленное согласие на выезд за границу. Быстро заполнить нужные бумаги спортсменка не успела и отказалась от участия в международном турнире в Словакии. Об этом сообщила пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.

По законам Российской Федерации для пересечения границы несовершеннолетние должны иметь при себе нотариально оформленное согласие хотя бы одного из родителей. Загитовой в мае исполнилось 16 лет.

В отсутствие Алины в мемориале Ондрея Непелы примут участие Полина Цурская и Станислава Константинова.

Соревнования пройдут с 20 по 22 сентября.

Тутберидзе: «Медведева так хорошо откатала Олимпиаду, потому что Загитова ее тащила»

Все-все-все главные истории в вашем телеграме