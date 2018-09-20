Евгения Медведева: «Тутберидзе не советовала мне завершить карьеру»

Русская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе после Олимпиады посоветовала спортсменке завершить карьеру.

«О завершении карьеры мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали с Этери, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью.

Сейчас я живу и тренируюсь в Канаде. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я – российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!» – цитирует Евгению ТАСС.

9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали новые программы. Во время своего проката Медведева совершила степ-аут на двойном акселе и упала с тройного флипа в каскаде.

Медведева в мае 2018-го ушла от тренера Тутберидзе и переехала в Канаду, где сотрудничает с Брайаном Орсером.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой.

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