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Евгения Медведева: «Тутберидзе не советовала мне завершить карьеру»

Медведева: «Тутберидзе не советовала мне завершить карьеру»
Eurosport

1 час назад

Женя развеяла все слухи.

Русская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе после Олимпиады посоветовала спортсменке завершить карьеру.

«О завершении карьеры мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали с Этери, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью.

Сейчас я живу и тренируюсь в Канаде. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я – российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!» – цитирует Евгению ТАСС.

  • 9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали новые программы. Во время своего проката Медведева совершила степ-аут на двойном акселе и упала с тройного флипа в каскаде.
  • Медведева в мае 2018-го ушла от тренера Тутберидзе и переехала в Канаду, где сотрудничает с Брайаном Орсером.
  • На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой.

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