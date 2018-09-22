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Евгения Медведева проиграла первый турнир без Этери Тутберидзе

Медведева проиграла первый турнир без Тутберидзе
Eurosport

54 мин. назад

Представительницу России опередила американка Брэйди Теннелл.

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic (Оквилл, Канада).

В произвольной программе Медведева упала при исполнении тройного риттбергера и, как и в короткой программе, допустила степ-аут при приземлении с двойного акселя. В тройном риттбергере Евгении судьи усмотрели еще и недокрут.

В итоге Евгения набрала в сумме 204,89 балла, отстав от Брэди чуть менее чем на два балла (у американки 206,41). Третье место заняла Мэ Беренис Мейте (Франция).

  • Autumn Classic – первый турнир, к которому Медведева готовилась с новым тренером Брайаном Орсером.

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