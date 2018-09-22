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Евгения Медведева проиграла первый турнир без Этери Тутберидзе
Представительницу России опередила американка Брэйди Теннелл.
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic (Оквилл, Канада).
В произвольной программе Медведева упала при исполнении тройного риттбергера и, как и в короткой программе, допустила степ-аут при приземлении с двойного акселя. В тройном риттбергере Евгении судьи усмотрели еще и недокрут.
В итоге Евгения набрала в сумме 204,89 балла, отстав от Брэди чуть менее чем на два балла (у американки 206,41). Третье место заняла Мэ Беренис Мейте (Франция).
- Autumn Classic – первый турнир, к которому Медведева готовилась с новым тренером Брайаном Орсером.
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