Евгения Медведева: «Скучаю по близким. А так – мой дом теперь там, где моя работа и моя команда»

Евгения Медведева поделилась, каково это – в 18 лет жить и тренироваться в другой стране.

«Я стала принимать больше самостоятельных решений, проявлять больше личной инициативы. У нас в клубе довольно много свободного льда, соответственно, можно кататься самостоятельно. К счастью, моя команда всегда рядом. Всегда поддержат, направят, подскажут, на что обратить внимание. Я же пока еще не совсем взрослый человек. Но, как мне кажется, активно вливаюсь в эту реку.

Скучаю по близким. А так – мой дом теперь там, где моя работа и моя команда.

После Олимпийских игр у меня был не то чтобы провал в мотивации, но, скорее, внутреннее непонимание: что делать дальше, куда двигаться? Сейчас этого непонимания нет, и именно это я считаю самым большим сдвигом в лучшую сторону. Сейчас у меня есть абсолютно четкое понимание, чего я хочу добиться в этом сезоне, чего в следующем, какие качества хочу в себе выделить и подчеркнуть, от каких недостатков избавиться, в чем стать другой.

Поэтому внутренне я абсолютно спокойна. И мотивирована как никогда ранее. Много раз говорила уже: на злости далеко не уедешь. Даже на спортивной злости. Я хочу стать лучше – и стану. Знаю это точно», – цитирует Медведеву «Р-Спорт».

В мае 2018-го фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе и начала работу с Брайаном Орсером в Канаде.

22 сентября в Канаде прошли соревнования Autumn Classic International. Там Евгения заняла второе место.

Медведева проиграла первый турнир без Тутберидзе

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