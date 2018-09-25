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Заслуженный тренер РФ: «Медведевой стоило принести Тутберидзе розу и сказать спасибо»

Заслуженный тренер РФ: «Медведевой стоило принести Тутберидзе розу и сказать спасибо»
Eurosport

1 час назад

Евгения работала под руководством Тутберидзе с 8 лет, но расстались они не очень красиво.

Известный тренер Елена Чайковская поделилась мнением об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

«Каждый переход такого выдающегося спортсмена от одного тренера к другому – это плохо. Всегда наступает момент, когда ты начинаешь спускаться с горы. Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален. И не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше. В этот момент всегда виноват тренер. Мне не нравится эта история.

Мне просто очень жаль, что их союз с Тутберидзе развалился, и как-то не очень красиво. Девочка в любом случае должна была принести одну розу, сказать спасибо и тогда уехать, мне кажется», – сказала Чайковская в интервью «Комсомольской правде».

  • Первый турнир после ухода от Тутберидзе не стал для Медведевой победным – Евгения заняла второе место на Autumn Classic (Оквилл, Канада).
  • Елена Чайковская – заслуженный тренер СССР (1970), заслуженный тренер России, заслуженный деятель искусств России (1994).
  • Наибольших успехов из воспитанников Чайковской добились Людмила Пахомова и Александр Горшков, а также Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

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