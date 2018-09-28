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Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире

Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире
Eurosport

1 час назад

Мощно вернулась в игру.

Россиянка Алина Загитова чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Прокат чемпионки ОИ-2018 удостоился 79,93 баллов – первое место и новый мировой рекорд, сообщает ТАСС.

16-летняя спортсменка откатывает программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы». 28 сентября Загитова участвует в произвольном прокате.

  • Предыдущий мировой рекорд принадлежит 14-летней фигуристке Александре Трусовой – 74,74 балла.
  • Алина Загитова – золотой призер ОИ-2018, чемпионка Европы и победитель Гран-при прошлого сезона.

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