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Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире
Мощно вернулась в игру.
Россиянка Алина Загитова чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Прокат чемпионки ОИ-2018 удостоился 79,93 баллов – первое место и новый мировой рекорд, сообщает ТАСС.
16-летняя спортсменка откатывает программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы». 28 сентября Загитова участвует в произвольном прокате.
- Предыдущий мировой рекорд принадлежит 14-летней фигуристке Александре Трусовой – 74,74 балла.
- Алина Загитова – золотой призер ОИ-2018, чемпионка Европы и победитель Гран-при прошлого сезона.
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