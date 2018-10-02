Траньков: «Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Думаю, Женя не повторит судьбу Липницкой»

Фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар провели пресс-конференцию, посвященную выходу книги авторства российских спортсменов.

Первый также охотно ответил на вопросы не по теме литературы.

О противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой:

«Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Есть недопонимание между спортсменом и тренером – Женей и Этери Георгиевной Тутберидзе, между девчонками же все нормально».

Может ли Медведева повторить карьерный путь Юлии Липницкой:

«Нет, во-первых, потому что она не олимпийская чемпионка, во-вторых, потому что старше, чем была Липницкая, когда сошла с дистанции. Медведева все делает, чтобы ее судьбу не повторить, пытается расти, развиваться. Сможет она это сделать или нет, покажет время», – прокомментировал Траньков.

Евгения Медведева – серебряный призер ОИ в Пхёнчхане.

Алина Загитова – чемпионка ОИ в Пхёнчхане и чемпионка Европы-2018году.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен