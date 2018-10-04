Other Agency
В Москве напали на салон Аделины Сотниковой. Она думает, что это сделал ее сталкер
Адовая история.
В Москве произошел инцидент в салоне олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Be Happy.
4 октября туда вбежал неизвестный, который распылил балончик в лицо охраннику, забрал с полок лаки для волос и скрылся. Сотникова написала заявление в полицию. Она считает, что это поклонник, который уже давно ее преследует, сообщает телеграм-канал Mash.
- Сотникова выиграла золото в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Сочи.
- В августе она объявила об очередном пропуске сезона.
Синдром Плющенко. Аделина Сотникова никуда не вернется: ей нужно повзрослеть и жить дальше
Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте