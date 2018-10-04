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В Москве напали на салон Аделины Сотниковой. Она думает, что это сделал ее сталкер

В Москве напали на салон Сотниковой. Она думает, что это сделал ее сталкер
Eurosport

9 мин. назад

Адовая история.

В Москве произошел инцидент в салоне олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Be Happy.

4 октября туда вбежал неизвестный, который распылил балончик в лицо охраннику, забрал с полок лаки для волос и скрылся. Сотникова написала заявление в полицию. Она считает, что это поклонник, который уже давно ее преследует, сообщает телеграм-канал Mash.

  • Сотникова выиграла золото в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Сочи.
  • В августе она объявила об очередном пропуске сезона.

Синдром Плющенко. Аделина Сотникова никуда не вернется: ей нужно повзрослеть и жить дальше

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