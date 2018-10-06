Алина Загитова вновь побила мировой рекорд и победила на Japan Open

Российская фигуристка Алина Загитова победила в женской части соревнований турнира Japan Open.

16-летняя спортсменка победила в произвольной программе с результатом 159,18 балла. После обнуления старых мировых достижений этот результат – рекорд. Правда, до абсолютного старого рекорда Евгении Медведевой Алине не хватило чуть больше балла – 160,46. Еще одна русская фигуристка Мария Сотскова стала шестой.

1. Алина Загитова (Россия) – 159,18

2. Каори Сакамото (Япония) – 130,28

3. Сатоко Мияхара (Япония) – 127,99

4. Брэди Теннелл (США) – 126,86

5. Мэрайя Белл (США) – 120,57

6. Мария Сотскова (Россия) – 111,78

Команда Европы в составе Хавьера Фернандеса, Дениса Васильева, Алины Загитовой и Марии Сотсковой заняла второе место в командном зачете.

Победу одержали хозяева турнира. Сборная Северной Америки – третья.

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