Getty Images
Алина Загитова вновь побила мировой рекорд и победила на Japan Open
Кто-нибудь остановите эту машину! Хотя нет, не надо.
Российская фигуристка Алина Загитова победила в женской части соревнований турнира Japan Open.
16-летняя спортсменка победила в произвольной программе с результатом 159,18 балла. После обнуления старых мировых достижений этот результат – рекорд. Правда, до абсолютного старого рекорда Евгении Медведевой Алине не хватило чуть больше балла – 160,46. Еще одна русская фигуристка Мария Сотскова стала шестой.
1. Алина Загитова (Россия) – 159,18
2. Каори Сакамото (Япония) – 130,28
3. Сатоко Мияхара (Япония) – 127,99
4. Брэди Теннелл (США) – 126,86
5. Мэрайя Белл (США) – 120,57
6. Мария Сотскова (Россия) – 111,78
- Команда Европы в составе Хавьера Фернандеса, Дениса Васильева, Алины Загитовой и Марии Сотсковой заняла второе место в командном зачете.
- Победу одержали хозяева турнира. Сборная Северной Америки – третья.
Трусовой и Загитовой приготовиться. ISU не поднял возрастной ценз, но правила в фигурке теперь новые