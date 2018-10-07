Аделина Сотникова – Владимиру Путину: «С днем рождения! Собаки лают, а караван идет»
Поддержала лидера страны.
Российская фигуристка Аделина Сотникова поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения.
«С днем рождения! Уважаемый Владимир Владимирович! Собаки лают, а караван идет! Любим вас», – написала Сотникова в инстаграме.
- Сотникова – первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.
- Аделина не завершила карьеру, но не выступала с 2016 года.
- Путину исполнилось 66 лет.
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