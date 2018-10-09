Новый образ Медведевой, Загитова рвет всех, Столбова ушла от Климова. Гид по русской фигурке-2018/19

Одиночницы

Массовый отток от Тутберидзе

Несмотря на головокружительные результаты группы Этери Тутберидзе, от коуча ушли сразу четыре девушки. Помимо главной скандалистки года Жени Медведевой от тренера отказались Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова.

Причины расставания не озвучила ни одна из фигуристок, но понятно, что не все готовы терпеть строгую Этери даже ради высоких результатов. Хотя именно сейчас, после ухода Медведевой, борьба за место второго номера после Алины Загитовой могла пойти особенно остро. Но теперь чемпионка мира среди юниоров Цурская будет работать с Еленой Буяновой, Тараканова – с Евгением Плющенко, Паненкова ушла к тренеру Погорилой Анне Царевой.

Для группы Этери Георгиевны потери фигуристок, скорее, имиджевые. Осталась главная звезда – Загитова, есть железный второй номер в лице Турсынбаевой (которая, наоборот, к Тутберидзе вернулась) на походе к взрослому фигурному катанию находится супертрио Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. Первые две уже исполняют четверные. Так что предпосылок к концу гегемонии «Самбо-70» в женской одиночке нет никаких.

Лето Медведевой в Канаде

Но главное событие года в фигурке – это, конечно, уход Медведевой к Брайану Орсеру. Про трансфер сказано так много, что повторяться смысла нет. Теперь Женя рассказывает, как ей нравится в Канаде, что тренируется она с большим удовольствием и может попробовать себя в новых образах.

Евгения МедведеваGetty Images

Она действительно стала другой, но количество интервью пока не переходит в качество катания – даже с поправкой на старт сезона былую легкость Женя потеряла. Хотя и ждать, что при полной смене техники Медведева продолжит всех рвать, с самого начала было слишком наивно. Первые выводы о работе с Орсером можно будет делать ближе к декабрьскому чемпионату России, где произойдет отбор в сборную на главные старты.

Загитова – в роли лидера ФК

Для Алины лето складывалось непросто. Она выросла на несколько сантиметров и окончательно оформилась в прекрасную девушку. Внимание медиа тоже прибавилось в разы, особенно японских. Летом она даже снялась в азиатской рекламе.

Давление олимпийского золота пока никак не сказывается на Алине. Два соревнования – два мировых рекорда. Пусть до абсолютного достижения Медведевой со старыми оценками Загитова немного не дотянула (в произвольной 159,18 против 160,48), но с такой формой – это вопрос времени.

А еще:

Первый турнир Медведева проиграла Брэйди Теннелл. Интересно это не сколько поражением Жени, сколько тем, что американская федерация готова тащить юную американку к вершинам за все части тела (137 баллов за такую произвольную – это издевательство) . Насколько получится – проверим на ЧМ.

Анна Погорилая вышла замуж и готова вернуться на лед после травмы. Аня – единственная из русских топов пока не выступала на официальных стартах, так что предсказать ее форму невозможно. Но ждем очень, без Погорилой было скучно . Ее прокаты почти всегда либо феерия, либо трагедия.

Елизавета Туктамышева, наконец, вернула в программы тройной аксель. В Финляндии Лиза победила, прыгнув триксель в обеих программах. А вот видео с тренировки – божественно.

Аделина Сотникова пропустит сезон – вы удивлены?

Одиночники

Смерть Дениса Тена

Хотя Денис и не русский спортсмен, не написать об этой ужасной трагедии решительно невозможно. Смерть первого казахстанского призера ОИ в фигурном катании потрясла весь спортивный мир. А нелепая причина – Тена пырнули ножом ради пары зеркал заднего вида – просто не укладывается в голове.

Попрощаться с Теном в Алматы пришли тысячи людей. Проводили Дениса несколькоминутной овацией.

Коляда на стажировке у Арутюняна

Летом Михаил ездил в Америку к Рафаэлю Арутюняну. Нет, речи о смене тренера не идет и Валентина Чеботарева может не переживать, просто Коляда решил немного подтянуть прыжки. У кого это делать, как не у тренера Нэтана Чена.

«Пока мы были в Америке, я в основном прыгал тройные. Напрыгивал их до такого состояния, чтобы вообще перестать думать над заходами, довести их до автоматизма. И только потом приниматься за четверные прыжки», – сказал потом Коляда. Поэтому на первых стартах фигурист отказался от четверного лутца и сальхова. В связи с новыми правилами – вполне трезвое решение, когда квады у Коляды шли через раз. Получится задуманное – Миша выйдет на уровень абсолютного топа.

А еще:

Этап ЮГП в канадском Ричмонде выиграл 15-летний Петр Гуменник. В произвольной программе парень набрал 150 баллов, сумма 220 – очень достойно.

Дмитрий Алиев заявил, что, несмотря на новые правила, не будет убирать четверные из программ. Желание похвальное, на первых двух турнирах квады покорились не все – в итоге на турнире в Ломбардии Дима стал вторым, на Finlandia Trophy – только пятым.

Максим Ковтун вернулся к Елене Буяновой, заявил, что такой формы, как сейчас, у него не было никогда, и угрожал, что вернет доверие и любовь фанатов. Правда, делать это Макс начнет с ноябрьского этапа Кубка России в Казани – пока Ковтун восстанавливается после травмы.

Парное катание

Столбова: новая жизнь без Климова

Самой стильной пары России больше нет. Слухи о том, что ребята могут завершить карьеру или разойтись ходили давно, особенно после недопуска Ксении на Олимпиаду. Тем более, что последние пару сезонов выйти на пик не получалось – мешали то травмы, то необъяснимые провалы. Поэтому интервью Столбовой перед стартом нового сезона сюрпризом не стало, хотя обидно, что расставание получилось таким:

«В апреле я была готова начинать работать, поэтому написала Федору. Мы встретились на катке, и я спросила, не поменял ли Федя свое решение насчет тайм-аута и уверен ли он, что по прошествии этого времени захочет вернуться. Он совершенно отрешенно ответил, что ни в чем не уверен, но решения не изменит.

Когда у мужчины в 27 лет нет четкого понимания, чего он хочет, и желания что-либо делать дальше, о чем тут говорить? Да, я где-то была, наверное, паровозом, локомотивом, как меня некоторые называли. Но тогда как-то очень четко поняла, что больше не хочу все это тянуть. Тем более что с февраля человек даже ни разу не поинтересовался, как у меня нога».

Что происходило внутри пары известно только им двоим. Теперь Ксения будет кататься с Андреем Новослеовым, который ранее выступал за Францию с Лолой Эбра. Как сложится с новым партнером – покажет время, но дуэт с Федором уже определенно вошел в историю. Это было очень ярко.

Тарасова и Морозов – теперь у Транькова

Нина Мозер окончательно отошла от дел (официально – по состоянию здоровья), и лучшая российская пара осталась без тренера. Новым коучем ребят стал чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков. Выбор неоднозначный и рискованный, но точно амбициозный. Жене и Владимиру нужно доказывать, что они созрели для больших побед. Максу – что он вообще способен к тренерской деятельности.

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

Для оценки сотрудничества времени прошло всего-ничего, но приятно, что Траньков способен на решительные действия. После первых стартов паре поменяли короткую программу. Если бы в олимпийском сезоне столь решительна была бы и Мозер, убрав откровенно чужую для пары произвольную – может быть, золото Пхёнчхана уехало бы в Россию.

Рогонов – минус Астахова, плюс 18-летняя Устимкина

Еще одна пара, которая распалась за межсезонье, хотя этот разрыв был куда более неожиданным. Причем, для партнера в том числе:

«Новость свалилась неожиданно. Кристина озвучила решение на чемпионате мира в Милане сразу после произвольной программы. У меня сложилось впечатление, что она ждала этого весь сезон. И я, и тренеры два месяца убеждали партнершу в том, что сейчас не самое подходящее время, чтобы заканчивать со спортом. С учетом того, что многие дуэты распались, следующий сезон мог бы стать для нас намного продуктивнее»

30-летний Алексей карьеру завершать не стал, а нашел новую партнершу – Алину Устимкину, которой всего 18. Ближайший сезон пара пропустит – будет нарабатывать элементы. Дорога к Пекину начнется для них с сезона-2019/20.

А еще:

В паре Натальи Забияко и Александра Энберта все спокойно, поэтому главным событием второй пары России стала смена прически партнерши. Радикально, но симпатично. Убедитесь сами.

Если со взрослыми парами все не слишком стабильно, то юниоры продолжают выжигают все живое на льду. На четырех этапах юниорского Гран-при, где выступали пары, русские фигуристы взяли 11 медалей из 12 возможных, отдав лишь бронзу американцам на этапе в Остраве. Две победы из четырех на счету пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду

Боброва и Соловьев и возможное возвращение по ходу сезона

Главная российская пара последних лет долго не могла определиться, что же делать после Пхёнчхана, и по окончании сезона все же приостановила карьеру. Но в середине августа их тренер Александр Жулин неожиданно заявил, что Екатерина и Дмитрий поддерживают форму, музыка для программ есть, а вернуться они могут чуть ли не походу сезона-2018/19.

Екатерина Боброва и Дмитрий СоловьевGetty Images

Главный вопрос, готовы ли ребята пахать и ради чего. Попасть в сборную с их опытом будет вообще не проблемой, но смогут ли конкурировать за медали на ЧМ – очень большой вопрос.

Новые лидеры сборной

Вариантов кто станет номер один в сборной немного: Степанова/Букин или Синицына/Кацалапов. За первых говорят молодость и результаты. В сезоне-2017/18 Александра и Иван стали железным вторым номером сборной, на Олимпиаде побороться за большее не удалось только из-за ненормального русского химика-перебежчика.

Новый сезон пара начала с трех мировых рекордов на турнире в Финляндии. Значимость этих результатов после летнего обнуления достижений не стоит преувеличивать, но факт остается фактом: русская пара пробила рубеж в 200 баллов по сумме. Гроссмейстерский результат при любой системе оценок.

Виктория Синицына и Никита КацалаповGetty Images

Весь прошлый сезон Никиту Кацалапова преследовали травмы, сейчас все позади, а их программы на сезон-2018/19 с Викторией Синицыной очень и очень мощные. Даже строгая Татьяна Тарасова заметила, что если довести их до ума, и в России наконец-то появится еще одна пара для борьбы за медали на главных стартах. Результат на Мемориале Непелы у них тоже очень достойный – сверхуверенная победа и 196 баллов в сумме.

А еще:

Екатерину Боброву вместе с мужем Андреем Депутатом не пустили на Украину к теще из-за посещения Крыма. «Это было самое короткое путешествие в жизни», – отрецензировала фигуристка. Семейное фото с погранзаставы прилагается.

Ну а коуч Жулин женился на фигуристке Наталье Михайловой. Последний брак до этого у Жулина был с Татьяной Навкой. Подарила ли бывшая жена Александру на свадебный подарок какие-нибудь часы – неизвестно.

Тиффани Загорски получила травму, поэтому вместе с Джонатаном Гурейро пропустила контрольные прокаты в Москве. Немного поднять настроение решило Министерство спорта: ребята получили звания мастеров спорта международного класса. После прошлогоднего прогресса очень хочется, чтобы это была не единственная награда дуэта в новом сезоне.

Елена Ильиных не катается уже больше года, но новостей меньше не генерирует. Открывает академию фигурки вместе с Юлией Липницкой, комментирует соревнования, а теперь вместе с Мишей Ге поставила программу китайцам Ван Сюэхань – Ван Лэй.

Первый этап серии Гран-при уже совсем скоро: Skate America, 19-21 октября.

Финал Гран-при пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Чемпионат России состоится с 19 по 23 декабря в Саранске.

Чемпионат Европы примет Минск с 21 по 27 января.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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