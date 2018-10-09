Медведева: «Я не просила оставить Загитову на год в юниорах. Заявление Тутберидзе меня удивило»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опровергла слова экс-тренера Этери Тутберидзе о том, что Женя просила оставить Алину Загитову на год в юниорах. На первый вопрос журналистов Медведева отказалась отвечать: «Пожалуйста, можно мы не будем говорить о Загитовой?». Но затем все же прокомментировала заявление Тутберидзе.

«Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было абсолютно справедливым. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Не знаю, почему многие решили, что я считаю судейство на Играх-2018 нечестным.

Фразу о Загитовой и юниорах я не говорила. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Поэтому заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила», – цитирует Медведеву NBC.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова обошла Медведеву меньше чем на 1,5 балла.

После олимпийского сезона Евгения ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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