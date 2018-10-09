Getty Images

Медведева: «Я не просила оставить Загитову на год в юниорах. Заявление Тутберидзе меня удивило»

Медведева: «Я не просила оставить Загитову на год в юниорах. Заявление Тутберидзе меня удивило»
Eurosport

1 час назад

Расставила все точки над i.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опровергла слова экс-тренера Этери Тутберидзе о том, что Женя просила оставить Алину Загитову на год в юниорах. На первый вопрос журналистов Медведева отказалась отвечать: «Пожалуйста, можно мы не будем говорить о Загитовой?». Но затем все же прокомментировала заявление Тутберидзе.

«Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было абсолютно справедливым. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Не знаю, почему многие решили, что я считаю судейство на Играх-2018 нечестным.

Фразу о Загитовой и юниорах я не говорила. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Поэтому заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила», – цитирует Медведеву NBC.

  • На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова обошла Медведеву меньше чем на 1,5 балла.
  • После олимпийского сезона Евгения ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Новый образ Медведевой, Загитова рвет всех, Столбова ушла от Климова. Гид по русской фигурке-2018/19

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
Популярные видео
Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило
1 208 просмотровВчера в 09:34
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 633 просмотровВчера в 12:41
А еще вам может понравиться