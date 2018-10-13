Волосожар: «Кто считает, что Медведева поступила некрасиво – пусть сами на льду чего-то добьются»

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи Татьяна Волосожар поддержала Евгению Медведеву в вопросе перехода к новому тренеру.

«Не будь Тутберидзе уникальным тренером, мы бы вообще все это не обсуждали. Это она впервые в истории привела двух фигуристок к олимпийскому пьедесталу. И дай бог, чтобы Тутберидзе никуда не уехала. А что там было на самом деле между тренером и Медведевой, мы не знаем. Делать выводы на основании слов из интервью я не буду и остальным не советую.

Единственное, я знаю, что Женя – профессионал с большой буквы, умная, тонкая девушка. Она сделала очень трудный шаг: уйти к новому тренеру, точнее не уйти, а уехать в другую страну. Но если она решилась на это, значит, имела все основания. И главное, что сейчас Женя вся светится. А те, кто считает, что она поступила неправильно, некрасиво – пусть сначала сами на льду чего-то добьются.

Что касается возраста, то повышать его надо. Потому что бесстрашно прыгающие 15-летние девочки — это не есть женское фигурное катание. Им еще надо дорасти до грации, утонченности, женственности. Отрезая юниорок от взрослых соревнований, мы, может, и недосчитаемся медалей, зато, возможно, сохраним их здоровье, в том числе и психическое», – цитируют Волосожар «Аргументы и факты».

На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева стала второй в личном первенстве, уступив Алине Загитовой меньше чем на 1,5 балла.

После олимпийского сезона Евгения ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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