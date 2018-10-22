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Фигуристы из России попали на пьедестал во всех дисциплинах на «Скейт Америка»

Фигуристы из России попали на пьедестал во всех дисциплинах на «Скейт Америка»
Eurosport

40 мин. назад

Особенно отличились Тарасова и Морозов.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место по сумме выступлений на турнире «Скейт Америка» – первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

В субботу пары представили произвольные программы; Тарасова и Морозов набрали 133,61 балла, в сумме – 204,85 балла. Второе место заняла другая российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин (178,98). Третье – американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (175,06).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

Кроме того, представители России взяли несколько бронзовых медалей: дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро занял третье место в танцах на льду, а Софья Самодурова и Сергей Воронов замкнули тройку призеров в женском и мужском одиночном катании соответственно.

  • Российские спортсмены оказались на пьедестале во всех дисциплинах на «Скейт Америка».
  • Американский этап открыл серию Гран-при. В ежегодных соревнованиях, проходящих с 1995 года, принимают участие сильнейшие фигуристы мира согласно рейтингу ISU.

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