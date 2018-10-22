Фигуристы из России попали на пьедестал во всех дисциплинах на «Скейт Америка»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место по сумме выступлений на турнире «Скейт Америка» – первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

В субботу пары представили произвольные программы; Тарасова и Морозов набрали 133,61 балла, в сумме – 204,85 балла. Второе место заняла другая российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин (178,98). Третье – американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (175,06).

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

Кроме того, представители России взяли несколько бронзовых медалей: дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро занял третье место в танцах на льду, а Софья Самодурова и Сергей Воронов замкнули тройку призеров в женском и мужском одиночном катании соответственно.

Российские спортсмены оказались на пьедестале во всех дисциплинах на «Скейт Америка».

Американский этап открыл серию Гран-при. В ежегодных соревнованиях, проходящих с 1995 года, принимают участие сильнейшие фигуристы мира согласно рейтингу ISU.

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