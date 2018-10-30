Getty Images

Тренер Туктамышевой: «Многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет»

Тренер Туктамышевой: «Многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет»
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Тренер защитил фигуристку.

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал кому принадлежит идея яркого показательного номера российской спортсменки.

«Вообще идея момента с раздеванием моя. Знаете, у нас во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Да, можно, конечно, взять скульптуру «Девушка с веслом» из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича. Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет.

Мужчины делятся на два типа – те, которые признаются, что им нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет», – цитирует Мишина Life.

  • Туктамышева победила на Skate Canada, опередив японку Мако Ямаситу на 0,26 балла.
  • Елизавета – чемпионка мира 2015 года.

Все обожают Медведеву. Наверное, никто не видел эти огненные фотографии Туктамышевой

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»

03:17
Популярные видео
Игроки «Калгари» узнали, что Мэттьюза нет, осмелели и разбили «Торонто»
 231 просмотров3 ч
Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»
1 090 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться