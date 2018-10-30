Тренер Туктамышевой: «Многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет»

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал кому принадлежит идея яркого показательного номера российской спортсменки.

«Вообще идея момента с раздеванием моя. Знаете, у нас во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Да, можно, конечно, взять скульптуру «Девушка с веслом» из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича. Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет.

Мужчины делятся на два типа – те, которые признаются, что им нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет», – цитирует Мишина Life.

Туктамышева победила на Skate Canada, опередив японку Мако Ямаситу на 0,26 балла.

Елизавета – чемпионка мира 2015 года.

Все обожают Медведеву. Наверное, никто не видел эти огненные фотографии Туктамышевой

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