Алина Загитова предложила назвать один из российских аэропортов именем летчика, погибшего в Сирии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в голосовании конкурса «Великие имена России» – акции по присвоению российским аэропортам имен известных деятелей.

«Мне нравится такая инициатива! Обязательно приму участие в голосовании», – отметила Загитова, добавив, что один из представленных в списке аэропортов можно было бы назвать именем российского военного летчика, погибшего в Сирии.

Вероятно, Загитова имеет в виду майора Романа Филипова, который погиб в феврале 2018 года в Сирии. Военнослужащего посмертно представили к званию Героя России.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призер в командных соревнованиях.

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