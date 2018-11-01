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Tuktikchallenge. Фигуристы раздеваются на льду в честь перфоманса Елизаветы Туктамышевой

Tuktikchallenge. Фигуристы раздеваются на льду в честь перфоманса Туктамышевой
Eurosport

16 мин. назад

Ждем постов от топов.

Елизавета Туктамышева, частично раздевшись во время показательного выступления на Skate Canada, невольно запустила флешмоб с оголением на льду.

Первым это сделал американский фигурист Ники Баусенвейн.

Его инициативу подхватила чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. «Считается ли это за #Tuktikchallenge?» – подписала видео Гленн и отменила в посте Лизу.

С этим же хэштегом выложил видео и совсем юный фигурист по имени Джаред.

  • Туктамышева победила на Skate Canada, опередив японку Мако Ямаситу на 0,26 балла.
  • Елизавета – чемпионка мира 2015 года.

Горяченное выступление Туктамышевой, которая начала в образе стюардессы, а закончила в нижнем белье

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