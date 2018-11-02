Eurosport
Кто ты из русских фигуристок
Buzz
Пришло время сделать главный выбор.
Русские фигуристки правят женским одиночным катанием. Часть из них уже начала сражения на этапах Гран-при. Другая часть только готовится к стартам в серии. А выбрать, за кого болеть в новом сезоне, можно здесь.
По фигурному катанию у нас есть не только квизы:
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