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Кто ты из русских фигуристок

Кто ты из русских фигуристок
Александр Петров

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Buzz

Пришло время сделать главный выбор.

Русские фигуристки правят женским одиночным катанием. Часть из них уже начала сражения на этапах Гран-при. Другая часть только готовится к стартам в серии. А выбрать, за кого болеть в новом сезоне, можно здесь.

По фигурному катанию у нас есть не только квизы:

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