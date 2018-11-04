Анна Погорилая рассталась с тренером. Она пропустит чемпионат России

Российская фигуристка Анна Погорилая на старте сезона переживает сразу два важных события.

Во-первых, спортсменка прекратила сотрудничество с Анной Царевой – тренером, которая вела 20-летнюю Погорилую на протяжении всей профессиональной карьеры.

«Да, это правда. Мы провели много лет вместе, и теперь решили попробовать что-то другое. Это абсолютно обоюдное решение. Совершенно безболезненное и нормальное», – рассказала Царева «Р-Спорт».

Теперь с Анной будет заниматься Виктория Буцаева (Волчкова). Она же сообщила о том, что Погорилая пропустит чемпионат России в Саранске (19-23 декабря).

«Она не сможет стартовать, потому что она не в составе сборной сейчас в связи с тем, что прошлый сезон, можно сказать, пропустила. Так что у нее нет никаких привилегий, и она должна была отбираться на чемпионат страны на общих основаниях. По моему мнению, если ей [Погорилой] возвращаться, то надо достойно возвращаться. Она сама должна понять, хватит ли у нее сил вернуться. И мне это надо понять тоже. Текущий сезон для нее должен стать переходным», – поделилась Буцаева с «Р-Спорт».

Из-за травмы Анна пропустила зимние ОИ-2018.

Погорилая - вице-чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года.

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