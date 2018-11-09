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Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу Гран-при Японии

Туктамышева выиграла короткую программу Гран-при Японии
Eurosport

18 мин. назад

Идет за второй победой подряд.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Японии.

Спортсменка показала результат 76,17 балла. Второй после короткой программы идет японка Сатоко Мияхара, проигравшая 21-летней россиянке 0,09 балла. Третьей стала японка Маи Михара (70,38).

  • Еще одна представительница России Алена Леонова занимает шестое место (68,22), Мария Сотскова – девятое (60,75).
  • Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 10 ноября.

Навка – о номере Туктамышевой: «Негодуют, что не до конца разделась, или что?»

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