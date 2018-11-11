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Елизавета Туктамышева: «Встретилась бы с Трампом, чтобы сказать, что надеру ему зад в твиттере»
Лиза – новый трештокер?
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева устроила интернациональный вечер вопросов-ответов в твиттере.
Лучшей фигуристкой в мире она назвала «женщину, которую видит в зеркале» и «свою дочь», а на вопрос о том, что самое странное ей приходилось есть в жизни – ногти. Главным персонажем вечера стал президент США Дональд Трамп, который промелькнул в ответах Лизы дважды.
«С кем из селебрити ты бы хотела встретиться?» – спросил фанат.
«С Трампом. Чтобы сказать, что надеру ему зад в твиттере», – ответила Туктамышева.
«Если бы ты каталась в паре, кто был бы партнером твоей мечты?» – поинтересовался еще один поклонник.
«Трамп. Чтобы он выглядел еще глупее. Но разве это возможно?» – написала Лиза.
- Туктамышева стала третьей на Гран-при в Японии.
- Результат позволил ей квалифицироваться в финал Гран-при – он пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.