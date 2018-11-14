«Хорошо, что лифчик обо мне подумал». Выступление Елизаветы Туктамышевой могло быть еще горячее

На показательных выступлениях Гран-при Skate Canada Елизавета Туктамышева впервые исполнила программу под трек Бритни Спирс «Toxic», взяв для вдохновения откровенный образ певицы из одноименного клипа. Спортсменка танцевала в костюме стюардессы, а в конце номера осталась в нижнем белье. 14 ноября Туктамышева выложила сторис, где со спины видно черное бра спортсменки с едва застегнутыми петельками.

«Хорошо, что лифчик обо мне подумал», – подписала фото фигуристка.

Елизавета стала чемпионкой Skate Canada и взяла бронзу в Японии.

Горяченное выступление Туктамышевой, которая начала в образе стюардессы, а закончила в нижнем белье

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