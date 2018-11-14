Other Agency

«Хорошо, что лифчик обо мне подумал». Выступление Елизаветы Туктамышевой могло быть еще горячее

«Хорошо, что лифчик обо мне подумал». Выступление Туктамышевой могло быть еще горячее
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Пикантный момент.

На показательных выступлениях Гран-при Skate Canada Елизавета Туктамышева впервые исполнила программу под трек Бритни Спирс «Toxic», взяв для вдохновения откровенный образ певицы из одноименного клипа. Спортсменка танцевала в костюме стюардессы, а в конце номера осталась в нижнем белье. 14 ноября Туктамышева выложила сторис, где со спины видно черное бра спортсменки с едва застегнутыми петельками.

«Хорошо, что лифчик обо мне подумал», – подписала фото фигуристка.

  • Елизавета стала чемпионкой Skate Canada и взяла бронзу в Японии.

Горяченное выступление Туктамышевой, которая начала в образе стюардессы, а закончила в нижнем белье

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Серия роскошных ударов Ронни, который предсказуемо выбил сотню

00:52
Популярные видео
Малкин создал ассист, Кросби – 2, но «Питтсбург» начал новую серию из поражений
 168 просмотров4 ч
«Баффало» и «Тампе» хватило 15 секунд, чтобы забросить по шайбе
 68 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться