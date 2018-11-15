Максим Траньков: «На ОИ-2018 все болели за Евгению Медведеву, за Алину Загитову – никто»

16 ноября главные соперницы в отечественном фигурном катании встретятся на Гран-при в Москве.

«Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается. Во-вторых, никто не делает скидку, что прошлый сезон был олимпийским. Кто-то просто участвовал в соревнованиях, а кто-то боролся за медали. Как Загитова и Медведева. То, что нынешний сезон складывается для них тяжелее, – это абсолютно нормально и понятно. Главное – набрать оптимальную форму к чемпионату мира.

По себе могу сказать, что после победы на Олимпиаде очень тяжело найти мотивацию. Иногда невозможно. На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она четыре года планомерно шла к этому золоту.

Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе. В то же время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени. В этом сезоне от Алины ждут, как она докажет, что действительно была достойна стать олимпийской чемпионкой. Мне лично, как болельщику и бывшему члену сборной, по большому счету наплевать, кто выиграет. Главное, чтобы поднимался российский флаг», – рассказал спортсмен изданию «Спорт день за днем».

Гран-при в Москве продлится с 16 по 18 ноября.

Максим Траньков – двукратный олимпийский чемпион.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках