«Умереть, заболеть раком, убить себя и всю семью». Неадекватные фанаты Загитовой атаковали Транькова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков столкнулся с дикой реакцией фанатов на безобидное заявление. Ранее Траньков сказал, что все спортсмены болели на ОИ-2018 за Медведеву, а не за Загитову, потому что Алина – юниорка, а Евгения – лидер сборной.

Спустя несколько часов на Максима посыпалось.

«Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою ублюдочную семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите – футбол…

Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», – написал Максим Траньков в инстаграме.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова выиграла золото, Евгения Медведева – серебро.

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