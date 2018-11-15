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«Умереть, заболеть раком, убить себя и всю семью». Неадекватные фанаты Загитовой атаковали Транькова

«Умереть, заболеть раком, убить себя и всю семью». Неадекватные фанаты Загитовой атаковали Транькова
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1 час назадОбновлено 59 мин. назад

А вы говорите, фигурное катание не спорт.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков столкнулся с дикой реакцией фанатов на безобидное заявление. Ранее Траньков сказал, что все спортсмены болели на ОИ-2018 за Медведеву, а не за Загитову, потому что Алина – юниорка, а Евгения – лидер сборной.

Спустя несколько часов на Максима посыпалось.

«Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою ублюдочную семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите – футбол…

Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», – написал Максим Траньков в инстаграме.

  • На Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова выиграла золото, Евгения Медведева – серебро.
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