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Туктамышева: «Давно хотела звание секс-символа. А стоило только кофточку снять на выступлении»
Путь к мечте оказался намного проще.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что быть секс-символом российского фигурного катания.
«Мне нравится, я давно хотела это звание. А стоило только кофточку снять на выступлении. Хочет ли Мишин номер со стюардессой в короткой программе? А я, если честно, не спрашивала. Может, хочет. Пока оставим танго. Может, на ЧМ поставим показательный еще круче!» – цитирует Туктамышеву Sports.ru.
- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года.
- Она выиграла этап Гран-при-2018/19 в Канаде, но ее победу затмил танец в показательных выступлениях, где она частично разделась во время проката.
Горяченное выступление Туктамышевой, которая начала в образе стюардессы, а закончила в нижнем белье
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