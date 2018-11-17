Туктамышева: «Давно хотела звание секс-символа. А стоило только кофточку снять на выступлении»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что быть секс-символом российского фигурного катания.

«Мне нравится, я давно хотела это звание. А стоило только кофточку снять на выступлении. Хочет ли Мишин номер со стюардессой в короткой программе? А я, если честно, не спрашивала. Может, хочет. Пока оставим танго. Может, на ЧМ поставим показательный еще круче!» – цитирует Туктамышеву Sports.ru.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года.

Она выиграла этап Гран-при-2018/19 в Канаде, но ее победу затмил танец в показательных выступлениях, где она частично разделась во время проката.

Горяченное выступление Туктамышевой, которая начала в образе стюардессы, а закончила в нижнем белье

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