Getty Images
Тутберидзе: «Однажды Загитова убежала в коньках на поле, но мы ее выловили и убедили остаться»
Не зря.
Тренер Этери Тутберидзе рассказала о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой. Мне нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это». А когда они к этому приходят, я спрашиваю: «Обманула?» Они говорят: «Нет».
Не люблю спортивную одежду, режим, неряшливый вид, в том числе – спортивный неряшливый вид. Ну и что касается фигурного катания, то я очень не люблю холод», – цитирует Тутберидзе Sports.ru.
- Загитова работает под руководством Тутберидзе с 2015 года.
- Она действующая чемпионка России, Европы и Олимпийских игр.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте