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Тутберидзе: «Однажды Загитова убежала в коньках на поле, но мы ее выловили и убедили остаться»

Тутберидзе: «Однажды Загитова убежала в коньках на поле, но мы ее выловили и убедили остаться»
Eurosport

1 час назад

Не зря.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой. Мне нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это». А когда они к этому приходят, я спрашиваю: «Обманула?» Они говорят: «Нет».

Не люблю спортивную одежду, режим, неряшливый вид, в том числе – спортивный неряшливый вид. Ну и что касается фигурного катания, то я очень не люблю холод», – цитирует Тутберидзе Sports.ru.

  • Загитова работает под руководством Тутберидзе с 2015 года.
  • Она действующая чемпионка России, Европы и Олимпийских игр.
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