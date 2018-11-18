Загитова: «Многие говорили после Олимпиады, что можно бросать. Но меня это только подстегивало»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, почему не стала пропускать постолимпийский сезон.

«После проката на ЧМ-2018 я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела, смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась. Алкогольный? Нет, конечно. Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела.

Конечно, я хотела дальше продолжать, потому что многие говорили: ну все, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать. Но меня это, наоборот, подстегивало, я хотела продолжать дальше заниматься. В том плане мне помогла Этери Георгиевна, она помогла мне не расслабиться, взять себя в руки, потому что после чемпионата мира, конечно, мое подсознание подкосилось. Что я будут дальше делать? Было очень много всяких мыслей, которые ушли.

Этери Георгиевна дает спортсменам принять решение самим. Она может только помочь морально, сказать где-то нужные слова, мотивирующие. От разговора с ней у меня постоянно появляется стимул идти дальше», – цитирует Загитову «Р-Спорт».

Загитова выиграла Олимпиаду, но на чемпионате мира стала только пятой.

Алина выиграла два этапа Гран-при и отобралась на финал серии в Ванкувере.

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