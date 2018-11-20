Россия вернулась в танцы. Степанова/Букин и Синицына/Кацалапов готовы к большим победам

Долгое время русские/советские танцоры и золотые медали были понятиями намертво связанными. Во всяком случае, до Олимпиады в Турине. Семь из девяти побед на Играх и 36-летняя медальная серия с 1969-го по 2005 год на чемпионатах мира, прервавшаяся только на год успеха Анисиной и Пейзера. Претензии на победу в этом виде были делом настолько привычным, что, казалось, так будет вечно.

Уход олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова в 2006 году начал новый этап. Одна большая победа за 12 лет на ЧМ уже в далеком 2009 году – таков печальный итог смены поколений. Центр силы переместился за океан, из Европы успешную конкуренцию составили только Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россия же достигла дна в Пхёнчхане и впервые в истории осталась без медалей в танцах. Последней награде ЧМ к тому моменту было уже пять лет.

С таким бэкграундом и ушедшими в бессрочный отпуск лидерами Бобровой/Соловьевым русские танцы вошли в новый пекинский цикл и внезапно расплавили лед яркими прокатами.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов начали кататься вместе после Сочи-2014. Распад пары Никиты и Елены Ильиных после бронзы на Олимпиаде до сих выглядит сверхнелогичным, но накопившиеся конфликты лишили нас, возможно, самого яркого русского дуэта последнего десятилетия.

Никита Кацалапов и Елена ИльиныхGetty Images

«За день до вылета в Японию на чемпионат мира я узнала, что накануне Никита пробовался с другой партнершей. У меня случился шок. Я тут же позвонила нашему тренеру Коле Морозову и сказала, что не хочу выступать. Потом позвонила руководству федерации. В общем, меня убедили в том, что статья – всего лишь утка, которая, возможно, рассчитана как раз на то, чтобы повлиять на наше выступление, и что нужно обязательно кататься. Хотя я понимала, что это не утка», – рассказала потом Ильиных.

Никита во всех последующих интервью обходил эту тему: «Может быть, когда закончу спортивную карьеру и сяду писать книгу, тогда и будет смысл изложить свой взгляд на то, как все было. Я сделал то, что хотел, и считаю, что поступил правильно».

После жесткого разрыва первые три года у пары Синицына/Кацалапов прошли очень тяжело. На главных стартах – ни одной медали (даже на ЧЕ), а наметившийся прогресс в олимпийский год перечеркнула травма Никиты. Постоянные сравнения бывшей и нынешней партнерши Кацалапова на пользу тоже не шли.

Виктория Синицына и Никита КацалаповGetty Images

«Первый год – да, между нами не хватало эмоций. Даже первые два. Я не была тигрицей в 18 лет. Кто-то уже в 16 может вести себя как зрелая девушка, но эта история не про меня. Меня воспитали по-другому. Конечно, некоторым я не нравилась из-за того, что я не могла дать на льду столько страсти, сколько давала Лена Ильиных в паре с Никитой. Но это было давно. Сегодня наш тренер говорит нам: «Между вами эмоций достаточно», – признавалась Синицына перед стартом нынешнего сезона.

Добавили ребята не только в переживаниях. Они перестали допускать идиотские ошибки, из-за которых теряли огромное количество баллов, отточили практически до совершенства стиль и вышли на совсем иной уровень.

К победе на мемориале Непелы, где в отсутствии конкурентов они получили под 200 баллов, пара добавила серебро куда более статусного Skate Canada, при этом обыграв в произвольном танце сильнейшую пару США Хаббел/Донохью. Во Франции их ждет очная встреча с Пападакис/Сизерон, если Гийом успеет восстановиться от травмы. Но любое призовое место на этапе ГП обеспечит место в финале серии в Ванкувере. Подтянув все элементы в короткой хотя бы до третьего уровня, можно замахнуться не только на участие.

Путь главной на сегодня пары России Александры Степановой и Ивана Букина тоже не был простым. Ребята оставались вечно вторыми за Бобровой/Соловьевым, а на Олимпиаду в Пхёнчхане их вовсе не пустили (Ивана просто не пригласил МОК без внятного объяснения причин).

«Я ехал за рулем, было отличное настроение. И тут позвонил тренер и сообщил о недопуске. После такого известия я уже не мог ехать – припарковал машину. Хорошо, что Саша отнеслась к ситуации с пониманием. Нас обоих это не выбьет из колеи. Мы будем еще злее», – говорил потом Иван.

Александра Степанова и Иван БукинGetty Images

И действительно, недопуск к Играм и неоднозначное судейство на ЧМ, где они стали только седьмыми, не сломили ребят. Пока русские лидеры прошлого цикла думают над продолжением карьеры, Степанова и Букин быстро подминают под себя звание самой жаркой пары в мировой фигурке.

Ребята ударно начали сезон гроссмейстерскими 200 баллами на Finlandia Trophy, позже на финском этапе Грап-при улучшили результат почти на балл, а на домашнем старте после обидной ошибки в короткой показали что-то близкое к гениальности в произвольной программе с мировым рекордом. К слову, первый абсолютный, превосходящий значения Пападакис и Сизерона на ЧМ-2018.

Уход Вирчу и Моира, пропуск сезона братом и сестрой Шибутани и в целом обновившийся топ дают возможность прорыва новым парам. На фоне легких, но дистиллированных от эмоций французов, завершения карьеры упомянутых уже канадских мультичемпионов и определенной безликости большинства пар в топе, танцы остро нуждались в ярком дуэте. Степанова и Букин выгодно отличаются от всех крышесносящей страстностью.

Александра Степанова и Иван БукинGetty Images

«Мы из сезона в сезон пытаемся меняться, в том году была медленная программа, а сейчас – быстрее, надо было кардинально что-то менять. Танго показывает все. Образы очень сексуальные и мощные. Нам безумно повезло друг с другом. У нас есть понимание с полуслова, и мы этому счастливы», – сказала после победы в Москве Степанова. А прокаченная до высочайшего уровня техника только добавит ребятам статусности.

О золотых перспективах русских пар рано говорить не только в контексте Пекина-2022, но и даже этого сезона. В конце концов, мы пока не видели в деле французских чемпионов мира. Но в самом субъективном виде фигурного катания очень важна репутация в глазах судей. Крутые результаты на старте нового цикла – хорошая база для ренессанса русских танцев.

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