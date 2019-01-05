Фигурное катание потеснило футбол с хоккеем и стало главным спортом в России. Смиритесь с этим

После неоднозначного, но яркого 2018 года кривая интереса к спорту в России пошла вниз. Футбольный ЧМ прошел, и русский ногомяч ожидаемо оказался там, откуда особенно и не вылезал. За хоккеем приятно следить только на новогодних праздниках, когда появляется отдушина в виде молодежки. В остальном это соревнование двух госмонополий. В биатлоне стало чуть менее безнадежно, но звезд в сборной после ухода Шипулина больше не осталось. Единственная отдушина для русского человека – фигурное катание.

За последний год фигурка за счет девушек мощно добавила в пункте, который отделял ее от безграничного господства. После Олимпиады любая цитата с упоминанием Медведевой и Загитовой (лучше обеих) легко убирает по просмотрам и комментариям сагу с Мамаевым и Кокориным и телефонные откровения Дениса Глушакова.

Евгения МедведеваGetty Images

Чемпионат России в Саранске срезонировал сильнее, чем все потуги клубов в еврокубках. Обвинения в ангажированности футбольных комментаторов даже близко не сравнятся с лавинами гнева в отношении условной Тарасовой за недостаточную похвалу или чрезмерную критику.

Медийность фигурного катания окончательно вышла за пределы спортивного мира. Целевая аудитория Первого канала с трудом назовет хоккеистов из чемпионской сборной на ОИ, а вот фамилии Загитовой, Медведевой и суперюниорок отчеканит на раз. Лиза Туктамышева одним стриптизом в показательных выступлениях набрала за миллион просмотров и спровоцировала челлендж. В дискуссии, оставить ли прежним возрастной ценз или «нужны девушки, на которых мужчинам приятно взглянуть», посчитали нужным отметиться примерно все: от депутатов Госдумы до жены пресс-секретаря президента.

Фигурное катание идеально подошло под два паттерна. Первый, исконно русский – «наши против ненаших» с неприлично большими шансами первых на успех. Такого количества мировых топ-звезд в России нет практически ни в одном виде спорта. Все они сражаются между собой, а вместе – против представителей Японии, Северной Америки или судей: субъективность в оценках разжигает еще больше, давая возможность развернуть целые конспирологические теории на тему нелюбви судейской панели к стране или отдельным фигуристам.

Другой обязательный паттерн – противостояния личностей. Да-да, опять про Медведеву и Загитову. Истерику вокруг них не остановят никакие эпизоды, где одна спокойно фоткает другую с букетом, а ведь на подходе к взрослым разборкам уже шикарное трио Косторная-Трусова-Щербакова. Последние две готовы переписывать мировые рекорды в космической перестрелке квадами, на что Алена в 15 лет отвечает божественным скольжением и потенциально лучшей оценкой за компоненты в мире. Потерпите год-другой – их тоже обязательно стравят. По крайней мере, в медиа. Людям нужна война, даже если она существует только в их головах. Иначе продать индивидуальный спорт нереально.

Алина Загитова, Евгения Медведева и Этери ТутберидзеGetty Images

Вышесказанное касается в первую очередь женского катания. Но если вы сексист или предпочитаете разборки иностранцев, пожалуйста: у одиночников все по лучшим футбольным лекалам. Есть свой Месси – Юдзюру Ханю, есть претендент, готовый к большим победам, как Гризманн или Неймар – Шома Уно, есть молодая и очень яркая звезда, но уже чемпион мира, как Мбаппе – Нэтан Чен. Есть и русские самородки, которые время от времени все же вмешиваются в спор за медали. А когда все идет по более традиционному сценарию, то уничтожение в медиа идет с неменьшим азартом, чем в случае с футбольно-хоккейными селебрити (см. Коляда в Пхёнчхане).

Вам ближе искусство, а не соревнования оборотов? Есть парное катание или танцы. Последнее вообще ближе к артхаусу, ведь понять разницу между дуэтами непосвященному сложно. В новом цикле и парники, и танцоры из России борются за лидерство, а последние ищут ответ на вопрос: существует ли заклинание на Пападакис и Сизерона, от одного упоминания которых загипнотизированные судьи ставят +3 за дорожки базового уровня.

В этом и есть прелесть фигурного катания – в нем каждый может найти, что ему ассоциативно ближе. Официально второй вид спорта в России, фигурка по факту давно уже обошла и хоккей, и футбол, которые переживают непростые времена.

MediascopeOther Agency

Без миллионных вливаний и переоценных контрактов (привет футболу и хоккею) национальный чемпионат по уровню конкурирует с мировым, права на него закупает пара десятков стран, включая периодически и США, а уход фигуристки к другому тренеру обсуждают на федеральных каналах охотнее, чем трансфер Роналду.

Ты можешь спорить, кто круче: Месси или Криштиану. Можешь бесконечно повторять, какой же Клопп крутой. Но какой в этом толк, если на ночь ты включаешь это:

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