Getty Images

Обвиненный в насилии американский фигурист Джон Кафлин покончил с собой

Обвиненный в насилии американский фигурист покончил с собой
Eurosport

19 ч. назад

О суициде спортсмена сообщила его сестра.

Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.

«Мы потрясены известием о смерти Джона. Мы искренне сочувствуем его отцу Майку, сестре Анджеле и всей его семье», – говорится в обращении Ассоциации фигурного катания США.

Сестра фигуриста Анджела написала в фейсбуке, что причиной смерти спортсмена стало самоубийство. «Мой замечательный, сильный, склонный к состраданию брат Джон покончил с собой. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», – отметила Анджела.

  • Кафлин дважды выигрывал чемпионат США (в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м – с Кейди Денни), а также завоевал серебро на чемпионате четырех континентов в 2012 году.
  • После завершения карьеры Джон работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го после обвинений в насилии он был отстранен от любой деятельности, связанной с фигурным катанием.

«Клуб безразличием довел Никиту до самоубийства». Монолог тренера о погибшем игроке МГТУ

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open

01:00
Популярные видео
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
3 735 просмотров12 ч
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
 951 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться