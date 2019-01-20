Обвиненный в насилии американский фигурист Джон Кафлин покончил с собой

Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.

«Мы потрясены известием о смерти Джона. Мы искренне сочувствуем его отцу Майку, сестре Анджеле и всей его семье», – говорится в обращении Ассоциации фигурного катания США.

Сестра фигуриста Анджела написала в фейсбуке, что причиной смерти спортсмена стало самоубийство. «Мой замечательный, сильный, склонный к состраданию брат Джон покончил с собой. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», – отметила Анджела.

Кафлин дважды выигрывал чемпионат США (в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м – с Кейди Денни), а также завоевал серебро на чемпионате четырех континентов в 2012 году.

После завершения карьеры Джон работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го после обвинений в насилии он был отстранен от любой деятельности, связанной с фигурным катанием.

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