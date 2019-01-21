9-летняя ученица Евгения Плющенко исполнила аксель в 3,5 оборота
Тот случай, когда ученица превзошла учителя.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в инстаграме видео со своей ученицей Софьей Титовой, которая исполнила аксель в 3,5 оборота.
«Я такого в ее возрасте не видел, я на полу запрыгал в 11 лет», – прокомментировал прыжок 9-летней девочки Плющенко.
- В марте прошлого года Плющенко поддержал введение возрастного ценза для взрослого женского фигурного катания.
- Плющенко становился олимпийским чемпионом в одиночном катании (в 2006 году) и в командных соренованиях (в 2014-м).
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