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9-летняя ученица Евгения Плющенко исполнила аксель в 3,5 оборота

9-летняя ученица Плющенко исполнила аксель в 3,5 оборота
Eurosport

17 ч. назад

Тот случай, когда ученица превзошла учителя.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в инстаграме видео со своей ученицей Софьей Титовой, которая исполнила аксель в 3,5 оборота.

«Я такого в ее возрасте не видел, я на полу запрыгал в 11 лет», – прокомментировал прыжок 9-летней девочки Плющенко.

  • В марте прошлого года Плющенко поддержал введение возрастного ценза для взрослого женского фигурного катания.
  • Плющенко становился олимпийским чемпионом в одиночном катании (в 2006 году) и в командных соренованиях (в 2014-м).

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