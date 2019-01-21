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13-летняя фигуристка: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга»

13-летняя фигуристка: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга»
Eurosport

16 ч. назад

Все гениальное просто.

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, тренирующаяся в московской школе «Снежные барсы», раскрыла секрет стабильных выступлений.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», – сказала Шаботова в инстаграм-эфире.

  • Шаботова говорит о катке «Хрустальный», базирующемся в Москве.
  • Другие воспитанницы отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» – Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

(Фото: YouTube )

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