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«Сказала глупость из-за проигрыша на последнем старте». Оправдание фигуристки, ляпнувшей о допинге

«Сказала глупость из-за проигрыша на последнем старте». Оправдание фигуристки, ляпнувшей о допинге
Eurosport

16 ч. назад

Не очень убедительно.

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала заявление о необходимости применения допинга для стабильных выступлений.

«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», – сказала Шаботова в видео инстаграма.

  • В ролике Шаботова также говорила о применении допинга на катке «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».
  • Среди его воспитанниц: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

13-летняя фигуристка: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга»

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