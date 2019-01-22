«Сказала глупость из-за проигрыша на последнем старте». Оправдание фигуристки, ляпнувшей о допинге
Не очень убедительно.
13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала заявление о необходимости применения допинга для стабильных выступлений.
«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», – сказала Шаботова в видео инстаграма.
- В ролике Шаботова также говорила о применении допинга на катке «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».
- Среди его воспитанниц: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.
13-летняя фигуристка: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга»
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