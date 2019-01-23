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«Допинг? Наверное, принимаю. Мне *****». Еще одна юная фигуристка сострила в интернете
Горячая неделя в фигурке продолжается.
14-летняя фигуристка Дарина Бальченко, тренирующаяся в СШОР ЦСКА им. С. А. Жука, неоднозначно ответила на вопрос, принимает ли она допинг.
В понедельник, 21 января, в фигурном катании разгорелся скандал из-за слов другой юной фигуристки – 13-летней Анастасии Шаботовой. Она запустила инстаграм-эфир, где заявила, что для стабильных выступлений нужно пить «правильный допинг».
Поклонников фигурного катания задели слова Шаботовой, а кто-то из них зашел на сайт ASKfm, открыл страницу Дарины Бальченко и задал прямой вопрос: «Что такое «правильный допинг»? Ты принимаешь его?» «Ну, смотря что. Наверное, принимаю», – ответила 14-летняя фигуристка.
«Сейчас ты попадешь на все ресурсы в интернете, и тебя будут обсуждать и осуждать, как и Настю!» – заметил другой (или тот же) пользователь. «Мне ***** [все равно]», – ответила Бальченко.
- СШОР ЦСКА им. С. А. Жука базируется в Москве.
- Шаботова позже заявила, что ее неправильно поняли. По словам фигуристки, она сказала глупость из-за проигрыша на последних соревнованиях.
(Фото: страница Дарины Бальченко Вконтакте )
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