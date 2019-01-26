Брайан Орсер: «Медведева с радостью примет предложение выступить на ЧМ, она много работает»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал намерение своей ученицы выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтам весной.

«Конечно же, она примет это предложение. Она много работает, и мы были бы рады, если бы такая возможность представилась», – сказал Брайан ТАСС.

Даты проведения ЧМ в японском Сайтаме – 18-24 марта.

На чемпионате России Медведева заняла 7 место, а на ЧЕ в Минск отправилась второй запасной.

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