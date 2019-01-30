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«Здесь можете увидеть загибота, а рядом медвебот». Елизавета Туктамышева затроллила фанатов

«Здесь можете увидеть загибота, а рядом медвебот». Туктамышева затроллила фанатов
Eurosport

53 мин. назад

Получилось весело.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему фанатских войн в фигурном катании.

«Высказывания которых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе».

– Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?

– Они давно вымерли», – написала Туктамышева в инстаграме.

  • Туктамышева пропустила ЧР из-за болезни и не отобралась на чемпионат Европы.
  • Но спортсменка, скорее всего, примет участие в мартовском чемпионате мира в японской Сайтаме.
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